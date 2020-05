ASSE – Mercato : Puel a flashé sur un digne héritier d’Aubameyang

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel a adoré le profil de Jean-Philippe Krasso (Épinal) et veut en faire sa prochaine recrue au mercato. Attention toutefois à ses célébrations…

Le dossier est ouvert depuis plusieurs semaines sans qu’il ne soit encore acté par l’ASSE. Pourtant, il ne semble plus faire de doute que Jean-Philippe Krasso va s’engager en faveur des Verts. L’attaquant d’Épinal (22 ans) a en effet tapé dans l’œil de Claude Puel lors de leur confrontation en Coupe de France.

Les qualités de Krasso semblent évidentes. « C’est un travailleur, il a encore une marge de progression dans tous les domaines, estime l’entraîneur des gardiens spinaliens John Panfili sur le site Poteaux Carrés. Il sait être buteur et passeur mais peut sans doute se montrer encore plus décisif. C’est un bon coéquipier, apprécié du vestiaire. Il a un peu le même profil que Charles Abi ou Loïs Diony. »

« JP, tu risques de te blesser »

Krasso se signale surtout par sa propension à ressembler à un certain Pierre-Emerick Aubameyang… dans ses célébrations de but ! « Une fois, je suis allé le voir car il y a un truc qui m’embête un peu avec lui : il célèbre les buts en faisant des sauts périlleux à la Aubame ou à la Manu Rivière, sourit Panfili. Je me suis permis d’aller le voir. Je lui ai dit : ‘JP, il faut peut-être que tu penses à ne plus faire ça car tu risques de te blesser.’ Il m’a répondu : ‘Ma mère n’arrête pas de me le dire. » Je lui ai rétorqué : « Maintenant on est deux. » Je ne sais pas si ça suffira ! »