ASSE – Mercato : Puel aurait déjà refusé un gardien de but

false

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, aurait refusé le gardien de but des Girondins de Bordeaux, Paul Bernardoni, au marcato estival.

Avec Stéphane Ruffier et Jessy Moulin, l’ASSE dispose assurément de deux bons gardiens. Seul souci, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, a remis en cause la hiérarchie habituelle il y a quelques semaines en renvoyant Ruffier à ses chères études. Et en titularisant Moulin, irréprochable depuis.

Qu’en sera-t-il la saison prochaine ? Mystère. Mais si l’on en croit le bien informé Macky Diong, journaliste au quotidien Le Progrès, l’entraîneur des Verts a déjà refusé un joueur. Son nom ? Paul Bernardoni, auteur de très solides prestations depuis des mois à Nîmes et qui appartient aux Girondins de Bordeaux.

A noter, toujours selon le journaliste, que les Girondins espèrent 7 millions d’euros pour vendre leur gardien.