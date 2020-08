ASSE – Mercato : Claude Puel dévoile sa recrue rêvée pour les Verts

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel s’est longuement livré dans les colonnes de France Football. La suite du mercato et les profils recherchés font partie de sa réflexion.

L’ASSE fait partie des clubs de L1 qui n’ont pas encore pu reprendre la compétition. Ce sera peut-être le cas dès dimanche pour la réception du FC Lorient à Geoffroy-Guichard (15h). En attendant, Claude Puel patiente comme il peut et s’est livré dans les colonnes de France Football.

L’entraîneur des Verts a fait part de plusieurs de ses réflexions sur lesquelles nous reviendrons dans de plus amples détails dans la matinée. Le premier point évoqué par le Castrais est le recrutement. Avec une idée fixe à chacun de ses mercatos.

« Ce que je recherche toujours en priorité, c’est la technique et l’intelligence de jeu »

« On repart d’un peu plus bas, avec un autre projet et toujours l’espoir de voir des joueurs techniques nous rejoindre, explique l’ancien coach du LOSC. Ce que je recherche toujours en priorité chez un joueur, c’est la technique et l’intelligence de jeu. Ces dernières années, le club était sur une stratégie à court terme pour obtenir des résultats, mais aujourd’hui, ce n’est plus tenable économiquement. Il a donc fallu réduire le budget et la masse salariale, recruter des joueurs libres ou venant de divisions inférieures. Mais repartir sur autre chose ne signifie pas pour autant manquer d’ambition et d’exigence. »