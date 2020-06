ASSE – Mercato : Puel lance officiellement son Mercato la semaine prochaine

true

Claude Puel devrait lancer le démarrage de son mercato à partir de la semaine prochaine avec le transfert de Franck Honorat (23 ans) au Stade Brestois.

L’ASSE a bien repris l’entraînement. Si plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés à l’Étrat la semaine dernière, la situation est sous contrôle aujourd’hui. Pour faire un premier point sur l’actualité des Verts, une conférence de presse est d’ailleurs programmée à l’Étrat entre midi et deux ce mercredi.

Claude Puel, après l’entraînement, pourrait peut-être donner quelques indices sur le mercato estival. Qu’en est-il par exemple de Loïc Perrin, en fin de contrat le 30 juin ? Où en est le dossier Adil Aouchiche, qui va partir du PSG ? Franck Honorat va-t-il bien quitter l’ASSE pour rejoindre le Stade Brestois ? Sur ce dernier point, le mystère s’est déjà désépaissi mardi.

Honorat officialisé la semaine prochaine à Brest

« Franck Honorat sera brestois la saison prochaine, ce sera certainement officialisé la semaine prochaine, sachant que la reprise a lieu lundi pour les tests médicaux et mardi sur le terrain, a indiqué le journaliste du Télégramme Pierre-Yves Henry. Il a signé pour un montant d’un peu plus de quatre millions, hors bonus et avec un pourcentage à la revente. Il a signé a priori un contrat pour cinq saisons, c’est un beau coup réalisé par Brest sur ce mercato. » Du côté des Verts, on peut penser que cette entrée d’argent frais pourrait débloquer le mercato dans le sens des arrivées.