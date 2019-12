ASSE – Mercato : Puel met son veto à deux joueurs cet hiver

true

L’ASSE, qui cherche à dégraisser au mercato estival, ne laissera pas partir n’importe qui non plus. Claude Puel tient notamment à deux de ses joueurs.

Claude Puel craint de décevoir les supporters de l’ASSE au mercato hivernal. Les Verts, qui occupent une triste 14e place de L1 après 19 journées de L1, ne devraient en effet pas être très actifs au cours du mois de janvier prochain. La raison est connue : Puel veut avant toute chose dégraisser un effectif qui compte pas moins de 28 joueurs de champ !

L’Équipe, dans son édition du jour, fait le bilan des mouvements attendus dans le Forez. Plusieurs joueurs sont cités pour envisager éventuellement un départ de leur propre chef, mais tout le monde ne partira pas le mois prochain.

Puel compte sur Youssouf et Fofana en 2020

« En résumé, et à part de rares exceptions, comme le défenseur central Wesley Fofana (18 ans, 2022) et le milieu Zaydou Youssouf (20 ans, 2023), symboles de l’avenir immédiat des Verts, personne ne sera retenu et personne ne sera mis à la porte », glisse le quotidien sportif.