ASSE – Mercato : Puel n’aurait pas sanctionné Ruffier, Moukoudi sur le retour ?

Alors qu’une décision de Claude Puel au sujet de Stéphane Ruffier fait beaucoup parler, la réalité serait moins polémique du côté de l’ASSE… qui pourrait récupérer Moukoudi.

Ce samedi soir, le journaliste Manu Lonjon, dont on connaît la proximité amicale avec Stéphane Ruffier, a dévoilé une information importante dans la sphère de l’ASSE. Le portier aurait été invité à s’entraîner avec l’équipe de Nationale 3. Une décision forcément marquante vu le contexte de la situation entre les deux hommes. Mais ce dimanche, le journaliste a nuancé en laissant entendre que cette décision n’était peut-être que ponctuelle.

Je vois ma réponse à une question reprise ici. J ´ai dit que Puel avait envoyé Ruffier s’entraîner avec la CFA2. J’ignore si c’est quelque chose qui va se reproduire ou si c’était épisodique. Merci de le préciser 🙂 — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) July 12, 2020

Et c’est justement le scénario annoncé par EVECT ce dimanche. Selon le site spécialisé sur les Verts, Stéphane Ruffier n’aurait pas été sanctionné par Claude Puel via cette décision. Mais plutôt invité à s’entraîner avec les gardiens de la réserve pour compenser la non-participation à la rencontre face à l’OGC Nice en amical. Trauco, Palencia et Souici ont d’ailleurs été logé à la même enseigne. Rien ne dit donc pour l’instant que Ruffier est écarté de l’équipe première par son coach.

Par ailleurs, la matinée a révélé une autre information intéressante. Par le biais de son compte Instagram, Harold Moukoudi a posté un message aux fans de Middlesbrough, indiquant qu’il avait été contraint de rentrer en France. Les heures ou les jours qui viennent permettront sans doute d’y voir plus clair sur les raisons de ce retour précipité.