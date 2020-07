true

Les absences de Stéphane Ruffier, Sergi Palencia et Miguel Trauco pour le premier match de préparation de l’ASSE confirment que Claude Puel ne comptent plus sur eux.

L’ASSE disputait ce samedi son premier match de préparation face à Rumilly, promue en National 2. Un match que les Verts de Claude Puel ont logiquement remporté (4-1). 25 joueurs ont participé à la rencontre, à laquelle Stéphane Ruffier, Miguel Trauco et Sergi Palencia n’ont pas été conviés. Tous trois ont regardé le match depuis le banc de touche, en civil.

Trauco dans le viseur d’Olympiakos

Dans les buts, Puel avait convoqué trois gardiens : Jessy Moulin, Stefan Bajic et Etienne Green. Mais à l’instar d’Alexis Guendouz, prêté à Pau l’an dernier, Ruffier n’a pas été convoqué. Un choix qui montre que le Basque n’a plus du tout la côte auprès de son entraîneur, qui aimerait le voir partir cet été. Palencia, lui, n’est plus qu’un 3e choix au poste de latéral droit derrière Mathieu Debuchy et Yvann Maçon. Ce que Puel lui a signifié de vive voix.

Enfin, l’absence de Trauco s’expliquerait par le surpoids accusé par le Péruvien, qui a vécu le confinement seul, dans la région stéphanoise, et qui ne sera pas retenu en cas de proposition. L’ancien joueur de Flamengo aurait été proposé au PAOK Salonique, en échange avec Giannoulis, le latéral gauche grec. Selon Mohamed Toubache-Ter, le Péruvien intéresse le PAOK mais aussi l’Olymouajkos, qui aurait même formulé une première offre.

L’unique offre ferme que le board stéphanois a reçu pour Trauco vient de l’Olympiakos !! Certes, le PAOK Salonique est intéressé mais tjrs zéro offre, à ce jour !! #ASSE pic.twitter.com/qfrGCK90oq — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 4, 2020