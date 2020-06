ASSE – Mercato : Puel prêt à brader Diony pour trouver preneur ?

true

Alors que l’ASSE n’est pas très fournie en terme de buteurs, Claude Puel souhaite pourtant se séparer de Loïc Diony.

Parmi les grands chantiers que Claude Puel souhaite ouvrir à l’ASSE, la question du buteur est centrale. Après avoir négocié un maximum de ventes de joueurs à gros salaires, le coach des Verts aimerait voir débarquer un vrai numéro 9.

Pour cela, Claude Puel compte bien également tout faire pour que Loïc Diony, seul numéro 9 confirmé de l’effectif pour l’instant aux côtés des jeunes Abi et Gueye, quitte lui aussi le club Quitte à ne pas se montrer trop gourmand en terme de transferts.

Sur son Live Twitch hier soir, Manu Lonjon a d’ailleurs confié que l’ASSE souhaite bel et bien se séparer de Diony et pourrait même accepter des offres d’un million d’euros pour le vendre. Une broutille comparée à son transfert qui reste à ce jour le plus élevé de l’histoire du club (10 millions d’euros dont 2 de bonus).