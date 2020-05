ASSE – Mercato : Puel prêt à faire craquer Romeyer pour Perrin ?

true

Le capitaine de l’ASSE Loïc Perrin ne voit toujours rien venir concernant une éventuelle prolongation de contrat. À 34 ans, pourtant, le temps presse.

Le dossier Loïc Perrin patine. Plus d’un mois après avoir fait état à ses dirigeants d’une envie de prolonger d’une saison sa carrière à l’ASSE, le défenseur central ne voit toujours rien venir de manière concrète. Dans son édition du jour, L’Équipe donne les derniers éléments de ce dossier sensible. En résumé, personne n’aurait très envie en coulisses de prendre une décision qui pourrait envoyer le mythe du club ligérien à la retraite.

« Perrin est toujours dans l’attente d’une réponse claire, affirme le quotidien sportif. Roland Romeyer s’était clairement montré favorable mais Claude Puel souhaiterait voir Perrin arrêter. Il s’interroge sur la capacité du défenseur à se surpasser une saison supplémentaire en raison de ses problèmes au genou droit. Les deux hommes en ont discuté ensemble. Puel s’est montré à l’écoute de son joueur, à qui il a toutefois rappelé que la poursuite de sa carrière n’était pas programmée avant de lui demander d’être patient, le temps qu’il étudie la question. Perrin est prêt à faire des efforts financiers. Il attend une prise de position de ses dirigeants mais personne ne semble vouloir prendre pour le moment la responsabilité d’une décision. »

Passage de témoin entre Romeyer et Puel ?

Précision d’importance : Romeyer ne souhaiterait pas imposer sa position et prendre ainsi le risque de froisser le technicien castrais. En creux, le dossier Perrin pourrait donc être le passage de témoin tant attendu entre un président ingérent et un coach qui se veut de plus en plus souverain.