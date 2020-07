ASSE – Mercato : Puel veut (encore) faire le ménage chez les jeunes

true

Une douzaine de jeunes joueurs ont déjà quitté l’ASSE cette intersaison, mais la volonté du club est d’en faire partir encore quelques autres qui n’entrent pas dans les plans de Claude Puel.

L’ASSE entre dans une nouvelle ère avec Claude Puel et cela se répercute chez les pros comme à la formation. Le Castrais l’a dit : les premiers contrats pros à tout va, c’est fini. Contrairement à ces dernières saisons, les précieux sésames seront désormais plus rares et on le voit dès cet été avec seulement trois jeunes du centre de formation qui sont passés pros : le gardien Etienne Green, avec un contrat d’un an, l’attaquant Mathys Saban, meilleur buteur des U19, qui s’est engagé pour trois ans, et le prometteur milieu de terrain Lucas Gourna-Douath, qui a signé un premier contrat de trois ans lui aussi.

Déjà beaucoup de départs mais il reste des indésirables

En revanche, le club forézien a décidé de ne pas conserver plusieurs jeunes en fin de contrat parmi lesquels figurent certains vainqueurs de la Coupe Gambardella il y a un an. C’est le cas du gardien Nathan Crémillieux, des défenseurs Jordan Halaimia, Dylan Durivaux et Mathis Mezaber, du milieu Alexandre Valbon et de l’attaquant Zakaria Bengueddoudj. Le portier Théo Vermot a fait sdes valises lui aussi. Venu renforcer la réserve cet hiver, Kleeveyns Hérelle, l’attaquant débarqué d’Avranches, aura fait un passage éclair, le temps d’inscrire 1 but avec la formation de Razik Nedder. Il n’a pas été conservé et n’aura donc porté le maillot vert que l’espace de trois mois, avant le confinement. Arrivé l’été dernier, Aboubakar Kouyaté, défenseur central de 22 ans formé à l’AS Monaco, a également quitté l’ASSE, tout comme le milieu colombien Luis Sanchez (19 ans), qui était prêté par l’America Cali.

Le club cherche encore des solutions pour le gardien Alexis Guendouz, prêté à Pau en 2019-20, comme pour les défenseurs Alpha Sissoko, Mickaël Nadé et Lucas Llort, ainsi que l’attaquant Lamine Ghezali. Abdoulaye Sidibé et Victor Petit sont les autres jeunes sous contrats pros à ne pas avoir été conviés à la reprise de l’entraînement. Ils n’ont repris qu’avec la réserve, ce lundi, contrairement à Rayan Souici, de retour de prêt du Servette de Genève, que Puel a souhaité voir à l’oeuvre en ce début de préparation.