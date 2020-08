ASSE – Mercato : Puel voit une piste improbable surgir pour pallier un départ de Bouanga

true

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, sait qu’un départ de Denis Bouanga est de plus en plus envisageable au fil des jours…

Depuis quelques temps, l’heure est au grand ménage du côté de l’ASSE. L’entraîneur Claude Puel a voulu garder son effectif concerné pour la finale de la Coupe de France, mais depuis plusieurs joueurs savent que leur avenir s’inscrit en pointillés à Saint-Etienne. M’Vila, Khazri, Boudebouz… Tous sont invités au départ. Mais ce n’est pas le cas de Denis Bouanga.

Pourtant, plus les jours passent plus l’avenir stéphanois de l’ailier gabonais semble incertain. Les convoitises ne cessent d’affluer en France et à l’étranger et l’ASSE ne pourra pas refuser une belle offre. De quoi pousser les Verts à lui trouver un remplaçant ? Selon le site marocain les Lions de l’Atlas, celui-ci pourrait se nommer… Sofiane Boufal.

En difficulté du côté de Southampton, l’ancien ailier du LOSC connaît Claude Puel pour avoir évolué sous ses ordres en Angleterre. « Il est capable de devenir un grand joueur de Premier League. C’est un joueur très technique et il trouve facilement les solutions quand il le faut, il peut surprendre l’adversaire à n’importe quel moment », confiait d’ailleurs Puel à son sujet il y a quelques années. Néanmoins, difficile d’imaginer Boufal compatible avec le projet Puel, qui souhaite des joueurs jeunes et au salaire raisonnable…