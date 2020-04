ASSE – Mercato : Quel avenir pour les gros salaires stéphanois ?

true

La saison entrera dans sa dernière ligne droite après la pause imposée par l’épidémie du coronavirus mais l’avenir des cadres de l’ASSE se précise déjà. Tour d’horizon.

Stéphane RUFFIER

Le Basque a réalisé la plus mauvaise saison de sa carrière malgré un bon passage à l’arrivée de Claude Puel. Mais il restait sur 6 buts encaissés lors des 8 derniers tirs cadrés concédés quand puel a décidé de le remplacer par Jessy Moulin. La suite, on la connait, avec une mise à l’écart après les attaques de son agent Patrick Glanz. Le divorce est consommé. A un an du terme de son contrat, l’ancien monégasque se cherche une porte de sortie.

Mathieu DEBUCHY

Capitaine depuis la blessure de Perrin et la mise à l’écart de Ruffier, l’ancien lillois est très apprécié de Puel. Il devrait donc honorer sa dernière année de contrat.

Loïc PERRIN

A 34 ans et demi, Loïc Perrin est en fin de contrat. Le capitaine emblématique des Verts n’a pas encore annoncé sa décision mais il devrait raccrocher les crampons, pour préserver des genoux qui lui font de plus en plus mal.

William SALIBA

Le défenseur, qui a fêté ses 24 ans mardi, rejoindra Arsenal, où l’ASSE l’a vendu pour 29 M€ l’été dernier. Record historique du club en matière de vente.

Timothée KOLODZIEJCZAK

Un temps placardisé, à la surprise générale car il avait conu Puel à Lyon et à Nice, où le Castrais l’avait emmené, le défenseur est revenu en odeur de sainteté. Et son option d’achat est automatique.

Yann M’VILA

A 29 ans, le n°6 a encore un an de contrat. Puel le fait jouer mais l’ancien rennais dispose du plus gros contrat de l’effectif et son rendement n’est plus en adéquation. Cet hiver, il est resté. Mais un départ cet été est envisagé.

Yohan CABAYE

A 34 ans, Yohan Cabaye est lui aussi en fin de contrat. Il ne s’était engagé que pour un an l’été dernier. L’ancien lillois est apprécié de Puel. Mais difficile de savoir s’il entre dans les plans du Castrais au delà de la saison.

Romain HAMOUMA

Talentueux mais souvent blessé, Romain Hamouma va entrer dans la dernière année de son contrat et il dispose d’une reconversion au club. Il sera donc difficile, à priori, pour un club intéressé, de trouver les arguments pour lui donner envie de bouger.

Ryad BOUDEBOUZ

L’Algérien a beaucoup déçu malgré la confiance de Puel et l’enchaînement des matches. Mais il vient d’être doublement décisif contre Rennes (2-1) et Bordeaux (1-1), et son état d’esprit tout autant que sa patte gauche en font un joueur apprécié du staff et du vestiaire.

Wahbi KHAZRI

Wahbi Khazri a été cité en exemple par Puel en janvier. Mais il était venu à l’ASSE essentiellement pour rejoindre Jean-Louis Gasset, parti au printemps dernier, et Yann M’Vila, sur le départ…

Loïs DIONY

Le n°9 a plus de temps de jeu depuis le début de l’année. Mais il ne marque pas assez. Combatif mais inefficace, il devrait être à nouveau placé sur la liste des transferts à un an de la fin de son contrat.