ASSE – Mercato : rebondissement pour Yohan Cabaye ?

Arrivé en août 2019 à l’ASSE, Yohan Cabaye (34 ans) est annoncé avec insistance sur le départ. À ce jour, l’ancien milieu du PSG n’a pas encore quitté le club ligérien.

Le dossier Loïc Perrin agiterait l’ASSE en coulisses. Pour l’heure, le capitaine des Verts n’a pas éclairci son futur à court terme. En fin de contrat en juin, le défenseur central (34 ans) est au centre des débats entre Claude Puel et Roland Romeyer. Si le coach de l’ASSE ne serait pas très chaud à l’idée de le prolonger, le président du Directoire penserait autrement. Cela donnerait des discussions épicées en interne.

« Le dossier de Loïc Perrin crée de grosses tensions, explique Manu Lonjon. À partir du moment où il a dit qu’il voulait continuer, il a parlé avec les présidents qui ont dit « oui, on va essayer de te trouver un accord tous les deux pour te prolonger d’un an, tu le mérites. » Sauf qu’ils ont fait ça sans en parler à Puel qui ne veut pas de cette prolongation. Il n’a pas du tout apprécié qu’on lui impose plus ou moins un joueur. Ou Romeyer va accepter de prendre un peu de recul, ou Puel ne va pas accepter que Romeyer se mêle des choses. La communication est compliquée actuellement entre Puel et le board. »

Cabaye, prolongation en cours ?

Un autre dossier pourrait semer le doute à l’ASSE : Yohan Cabaye (34 ans). Alors que son départ était annoncé avec plus ou moins de certitude ces derniers jours, on parle désormais d’une prolongation ! « Arrivé en août dernier à Saint-Étienne, Yohan Cabaye (21 matches) se sent bien dans le Forez. Les deux parties discutent d’une prolongation », affirme L’Équipe dans son édition du jour.

Info ou intox ?

