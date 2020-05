ASSE – Mercato : Romain Hamouma dans le viseur d’un promu

true

A 33 ans, Romain Hamouma intéresse le FC Lorient, champion de L2 promu en L1. L’ailier retrouverait Fabien Lemoine chez les Merlus.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’AS Saint-Etienne, Romain Hamouma bénéficie d’un projet de reconversion au sein du club. Malgré tout, le milieu offensif de 33 ans ne réfléchit pas à l’après-carrière, même s’il fait souvent des passages à l’infirmerie, notamment à cause de soucis au mollet.

Durant l’été, Claude Puel va procéder à un large bouleversement de l’effectif. En ce qui concerne l’ancien Caennais, il y a du pour et du contre. Dans les pour, on retrouve son expérience, son tranchant offensif, denrée plutôt rare dans l’effectif actuel, ainsi que son bon état d’esprit. Dans les contre, il y a son âge, ses blessures récurrentes et son salaire, important pour un club dont les finances sont dans le route.

Si jamais le manager des Verts décidait de ne pas le conserver, il pourrait compter sur l’aide du FC Lorient. En effet, selon Mohamed Toubache-Ter, le champion de L2 s’intéresserait de très près à Romain Hamouma. Les Merlus présentent deux avantages : une place de titulaire quasiment acquise pour le milieu offensif et la présence de l’un de ses meilleurs amis dans le football, Fabien Lemoine. Cela suffira-t-il pour détourner Hamouma du Forez ?