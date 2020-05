true

Si Claude Puel ne souhaite pas offrir de prolongation à Loïc Perrin à l’ASSE, Roland Romeyer n’est pas du même avis.

Si les dernières semaines ont mis en exergue un problème important à l’AS Saint-Etienne, c’est bien sur le fait que Claude Puel et Roland Romeyer auront du mal à cohabiter si le dirigeant forézien retombe dans certains de ses travers. Très agacé par l’interventionnisme présidentiel sur le dossier de la prolongation de Charles Abi, le coach des Verts avait tapé du poing sur la table. Claude Puel est venu pour être le patron du sportif et s’il n’a pas les coudées franches alors il y aura de vrais soucis.

Quatre dossiers de Mercato vont mettre à mal les relations Romeyer – Puel

Problème : comme le souligne le « 10 Sport » dans son article sur le « scénario d’un départ pour Claude Puel », entraîneur et président ne sont pas d’accord sur grand chose concernant la gestion à venir des dossiers sensibles. Claude Puel veut évacuer les gros salaires et s’appuyer sur les jeunes. Le Castrais ne veut notamment pas entendre parler d’un départ de Wesley Fofana ou de Denis Bouanga, deux joueurs pour qui ses dirigeants sont à l’écoute des offres. Il souhaite également que Stéphane Ruffier soit vendu et n’est pas très chaud à l’idée de prolonger Loïc Perrin.

D’après le site internet, la plus grosse menace réside dans l’affect que Roland Romeyer peut avoir pour le capitaine emblématique de l’ASSE, âgé de 35 ans et qui ne souhaite plus prendre sa retraite sportive en juin. Comme il l’avait fait pour Abi et Fofana, le président du Directoire de l’ASSE envisage de discuter avec Perrin et de lui offrir une prolongation d’un an pour repousser le chantier du défenseur central à 2021. L’intervention de trop pour Puel ?