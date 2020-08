ASSE – Mercato : Ruffier a contesté les propos de Puel en interne avant son avocat

true

Stéphane Ruffier, le gardien de but de l’ASSE, n’a pas attendu le communiqué de son avocat pour réagir en interne sur les propos de Claude Puel.

C’est une drôle de guerre de communiqués qui a eu lieu ce samedi entre le clan Stéphane Ruffier et l’ASSE. Via son avocat, le gardien de but des Verts a démenti avoir refusé auprès de Claude Puel une place de numéro 2 dans les cages stéphanoises. Ce à quoi les Verts ont rapidement répondu par un autre communiqué pour défendre la version de Claude Puel.

Ce samedi soir, le journaliste Manu Lonjon, dont les liens avec Stéphane Ruffier sont connus, a évoqué ce sujet sur son Live Twitch. Selon lui, si ce communiqué est sorti aujourd’hui, c’est tout simplement parce que le gardien stéphanois « l’a déjà dit en interne. Mais comme personne n’a réagi, c’est normal que lui réagisse ».

Par la suite, le journaliste a affirmé très clairement que lorsque Puel déclare « qu’il a refusé d’être doublure, c’est faux ». Avec un argumentaire très clair. Dans la mesure où le club a voulu sanctionner Ruffier pour un très léger retard à l’entraînement, refuser tout simplement cette place de numéro 2 serait une faute professionnelle bien plus importante sur laquelle le club stéphanois n’aurait pas manqué de rebondir si cela était avéré…