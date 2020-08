ASSE – Mercato : Ruffier, Diony, M’Vila, Diousse… le point sur les dossiers chauds

true

Si l’ASSE n’a pas pu démarrer sa saison hier comme prévu face à l’OM, cela n’empêche pas les rumeurs du mercato d’alimenter l’actualité des Verts.

L’ASSE devra attendre pour démarrer sa saison. En raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 décelés dans les rangs de l’OM ces derniers jours, les Verts ont dû reporter leur déplacement à Marseille hier en ouverture de la L1.

« Ruffier ne partira pas »

En attendant, Manu Lonjon a fait un point assez complet sur le mercato des Verts. D’emblée, avant même la rumeur l’envoyant au LOSC cet été, le spécialiste des transferts a été clair : « Stéphane Ruffier ne partira pas. » Concernant les autres joueurs de Claude Puel listés comme partants au mercato, on a aussi appris que l’entourage de Loïs Diony restait « confiant pour trouver porte de sortie », quand Assane Diousse dispose toujours d’une offre de prêt avec option d’achat en Turquie.

Puel a une bonne raison de conserver M’Vila

Le cas Yann M’Vila a vite été débattu puisque Lonjon a rappelé que l’ancien milieu du Stade Rennais « peut dépanner en défense centrale et a un contrat » plutôt lucratif. Enfin, rien ne sera simple non plus pour Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz, qui ont encore deux ans de contrat à l’ASSE. Le premier nommé fait l’objet d’une cour assidue récente d’un club turc…