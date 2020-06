ASSE – Mercato : Ruffier ne sera pas le seul casse-tête de Puel cet été

true

Pierre Ménès pense que l’ASSE aura du mal sur plusieurs dossiers au Mercato, et pas uniquement pour se délester de Stéphane Ruffier…

Dimanche soir, le « Canal Football Club » a consacré une large partie de son émission à l’avenir de l’AS Saint-Etienne. Durant le talk show de « Canal+ », il a notamment été question des pouvoirs octroyés à Claude Puel, de l’avenir de Loïc Perrin mais également de l’épineux cas Stéphane Ruffier, poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat.

Joyeux anniversaire @JackyBonnevay 🥳 Notre entraîneur adjoint fête ses 5️⃣9️⃣ ans aujourd’hui.🎂 pic.twitter.com/IvXBXLyIEB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 1, 2020

Selon Pierre Ménès « Ruffier va prendre son oseille et rester un an sans jouer. Ben Arfa, il a fait quoi au PSG ? Est-ce que Ruffier a une chance d’avoir le salaire qu’il a à Saint-Etienne ailleurs ? Je pense qu’il va prendre un malin plaisir à emmerder le club. Il est prêt à payer ce prix-là ». Le consultant a aussi évoqué les cas Yann M’Vila et Wahbi Khazri, les deux plus gros salaires de l’ASSE, que Puel aimerait voir partir eux aussi. « Les clubs ne sont pas cons. Ils ne fileront pas un maximum d’oseille auxVerts pour récupérer des joueurs comme M’Vila et Khazri ». Tout un programme !