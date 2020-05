ASSE – Mercato : Séville s’enflamme pour Denis Bouanga

false

Alors qu’une rumeur enfle au sujet d’un transfert de Denis Bouanga, de l’ASSE au Betis Séville, un quotidien andalou consacre sa Une au Gabonais.

Si les supporters du Betis Séville ne connaissaient pas encore l’attaquant de l’ASSE, Denis Bouanga, c’est désormais chose faite. Et ce par l’intermédiaire du quotidien local, Estadio Deportivo, qui y est allé gaiement, ce jour, en mettant à la Une le Gabonais des Verts.

L’intérêt du Betis n’est certes pas nouveau. Et a été abondamment rallye depuis quelques jours. Le média andalou précise même que l’ASSE, touchée par le coronavirus, se doit de renflouer ses caisses le plus vite possible. Et qu’une vente de Bouanga est à l’ordre du jour, estimant que le prix pourrait d’ailleurs être fixé à 20 millions d’euros. Pour aller plus loin, toujours, Estadio Deportivo va même jusqu’à reprendre une information donnée par peuplevert, selon laquelle l’ancien nîmois ne serait pas insensible à l’intérêt du Betis.

Ultime détail, et selon nos informations, l’ASSE n’a pas reçu, à ce jour, la moindre proposition du club espagnol. Et n’a pas déterminé, non plus, un prix pour son départ.