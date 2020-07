ASSE – Mercato : Stéphane Ruffier convoqué pour une mise à pied !

true

Au bras de fer avec l’AS Saint-Etienne depuis le début de l’été, Stéphane Ruffier va prochainement être convoqué par ses dirigeants…

L’information est tombée sur Twitter par le biais de Gilles Favard, consultant à L’Equipe et elle a été confirmée depuis par le journaliste et ami du Bayonnais Manu Lonjon. L’AS Saint-Etienne a convoqué Stéphane Ruffier à un rendez-vous avec la direction mercredi prochain. Cette rencontre pourrait aboutir sur des sanctions allant jusqu’à un licenciement pour faute grave. Sans doute l’épilogue d’un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois.

Mis sur la touche par Claude Puel pour défaut de performance en début d’année, l’emblématique portier des Verts n’est plus réapparu sur un terrain (et encore moins sur un banc de touche!) depuis que son agent, Patrick Glanz, s’est fendu d’une expédition punitive contre le manager général de l’ASSE dans les colonnes de « L’Equipe ».

En début de saison, le Bayonnais – en fin de contrat en juin 2021 – s’est vu indiquer la sortie mais, jusqu’à présent, il a toujours refusé les sollicitations extérieures (Montpellier, Galatasaray), désireux d’aller au bout de son contrat dans le Forez et se montrant le plus professionnel possible depuis la reprise de l’entraînement. Et ce malgré son déclassement au profit de Jessy Moulin et Stefan Bajic. Il semblerait que l’ASSE a trouvé un motif pour le punir…