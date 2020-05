ASSE – Mercato : tout et son contraire sur un attaquant de National

false

Si l’on se fie à certaines indiscrétions, Saïd Arab, jeune attaquant du Red Star, serait dans le viseur de l’ASSE au mercato estival. Info ou intox ?

On le dit et le répète depuis des semaines : l’ASSE devra faire sans trop de moyens pour le prochain mercato estival. Et Claude Puel, l’entraîneur des Verts, devra faire preuve de patience pour permettre à son effectif d’avoir fière allure dans les prochains mois.

Les joueurs de National étant, heureusement, encore accessibles pour les dirigeants stéphanois, une rumeur persistante indique que l’ASSE suivrait avec grand intérêt un joueur du Red Star, Saïd Arab en l’occurrence. Un attaquant qui aurait tapé dans l’oeil de Puel ces dernières semaines. Selon Mohamed Toubache-Ter, souvent bien informé sur le mercato, « Saint-Étienne a fait une première offre jugée insatisfaisante et Saint-Étienne n’abandonne pas pour autant & prépare une seconde offre. »

Problème, le journaliste Manu Lonjon, spécialisé dans le Mercato, lui, annonçait ce soir que l’ASSE n’était pas sur l’attaquant du Red Star. Qui croire ? L’avenir le dira.