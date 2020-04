ASSE – Mercato : Trauco a déjà des envies d’ailleurs !

true

Miguel Trauco rêve de jouer une autre Coupe du monde avec le Pérou mais aussi d’évoluer dans un plus grand club que l’ASSE…

La déclaration risque de ne pas plaire aux supporters de l’ASSE ni au coach des Verts, Claude Puel, surtout qu’elle vient d’un joueur qui ne s’est pas vraiment imposé depuis son arrivée… Poteaux Carrés rapporte que Miguel Trauco, le latéral gauche stéphanois, a laissé entendre au quotidien péruvien qu’il avait des envies d’ailleurs.

« Je souhaite participer à une autre Coupe du Monde, ce serait quelque chose d’excitant et d’historique. Et j’aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe » a en effet déclaré le joueur, actuellement sous contrat jusqu’en 2022.

But révélait en début de semaine que Trauco, malgré une première saison mitigée chez les Verts, a récemment été approché par un club allemand et un club espagnol. L’été dernier, il avait préféré rejoindre les Verts plutôt que Bruges, Schalke, Besiktas, Majorque, Bordeaux et Amiens.