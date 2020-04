ASSE – Mercato : Trauco a ses valises déjà prêtes

true

Miguel Trauco rêve de jouer une autre Coupe du monde avec le Pérou mais aussi d’évoluer dans un plus grand club que l’ASSE. Il ne devrait pas être retenu.

La déclaration risque de ne pas plaire aux supporters de l’ASSE ni au coach des Verts, Claude Puel, surtout qu’elle vient d’un joueur qui ne s’est pas vraiment imposé depuis son arrivée… Poteaux Carrés rapporte que Miguel Trauco, le latéral gauche stéphanois, a laissé entendre au quotidien péruvien qu’il avait des envies d’ailleurs. « Je souhaite participer à une autre Coupe du Monde, ce serait quelque chose d’excitant et d’historique. Et j’aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe » a en effet déclaré le joueur, actuellement sous contrat jusqu’en 2022.

Des clubs se sont renseignés

But révélait en début de semaine que Trauco, malgré une première saison mitigée chez les Verts, a récemment été approché par un club allemand et un club espagnol. L’été dernier, il avait préféré rejoindre les Verts plutôt que Bruges, Schalke, Besiktas, Majorque, Bordeaux et Amiens.Depuis son arrivée lété dernier, l’ancien joueur de Flamengo a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 24 matches disputés. Mais lors des dernières semaines avant l’arrêt des compétitions, le Péruvien avait chauffé le banc. Il avait perdu sa place au bénéfice de Timothée Kolodziejczak après plusieurs erreurs défensives. Le joueur, acheté un peu moins d’1 M€ l’été dernier à Flamengo, est sous contrat jusqu’en juin 2022.

Il rêve du Real Madrid

Dans un autre entretien, au média espagnol Movistar Deportes, Trauco a expliqué que son rêve était de jouer au Real Madrid. « Je voudrais jouer pour le Real Madrid, je suis fan de ce club, ce serait un rêve.C’est mon équipe préférée. J’étais accro aux Galactiques, à Zidane, Roberto Carlos, Beckham et ensuite à Cristiano. »