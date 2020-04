ASSE – Mercato : très bonne nouvelle pour Puel et ses Verts

true

Le défenseur central de l’ASSE, Wesley Fofana, si performant depuis des mois, a indiqué qu’il ne quitterait pas son club dans les prochains mois.

Il a, sans aucun doute possible, été la très bonne nouvelle de la saison de l’ASSE. Alors que les supposés cadres, eux, n’ont pas mis un pied devant l’autre plusieurs mois durant, Wesley Fofana, lui, a enchaîné les matches et autant de solides prestations. Et ce n’est pas son association avec William Saliba, qui rejoindra Arsenal, qui a déçu un seul supporter des Verts.

Dans ces conditions, logique de se demander si le Marseillais, qui ne manque déjà pas de courtisans, allait avoir des envies d’ailleurs. Visiblement non, pour le plus grand bonheur de Claude Puel qui lui a donné un statut de titulaire depuis des semaines. Au cours d’un live Instagram, Fofana a en effet été très clair sur la suite de sa carrière.

« Je suis Stéphanois et je compte bien le rester. »

« Je suis Stéphanois et je compte bien le rester. Je ne m’occupe pas de ça. Je suis 100 % Vert ». Clair, non ?