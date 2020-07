ASSE – Mercato : un autre gardien que Ruffier sur le point de plier bagage

true

D’après Compétition, Alexis Guendouz (24 ans), numéro 3 ou 4 dans la hiérarchie des gardiens de l’ASSE, devrait signer à l’USM Alger (D1 algérienne).

Stéphane Ruffier mis à pied, Théo Vermot non conservé et proche de rejoindre l’US Orléans, il reste encore beaucoup trop de gardiens professionnels à l’AS Saint-Etienne. En effet, derrière Jessy Moulin, les prometteurs Stefan Bajic et Etienne Green pointent le bout de leur nez. De retour d’un prêt convaincant à Pau (National 1), Alexis Guendouz (24 ans) n’a plus vraiment sa place dans le projet.

Conscient de sa situation et sous contrat jusqu’en juin 2021, le portier originaire de Saint-Etienne cherche une solution. La porte s’étant refermée à Pau où Alexandre Olliero (prêté par le FC Nantes) a débarqué, Guendouz étudie d’autres options. Y compris hors d’Europe.

Si l’on en croit le quotidien « Compétition », Alexis Guendouz devrait prochainement signer en D1 algérienne à l’USM Alger. Un retour au source pour le gardien des Verts qui dispose de la double nationalité franco-algérienne. Une porte d’entrée chez les Fennecs en même temps qu’une vraie opportunité de carrière puisque c’est le poste de n°1 qui lui serait promis…