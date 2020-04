ASSE – Mercato : Un bras de fer à venir entre Puel et sa direction ?

true

A l’instar de William Saliba l’an dernier, Wesley Fofana pourrait être vendu cette intersaison afin de permettre à l’ASSE de renflouer ses caisses. Ce à quoi s’opposerait vertement Claude Puel…

Souvenez-vous, c’était l’été dernier. En discussions avec Tottenham, William Saliba avait finalement été transféré à Arsenal, pour 29 M€, conformément à sa volonté de rejoindre les Gunners. A tout juste 17 ans, le jeune défenseur avait pourtant prolongé son contrat peu avant la fin de la saison, et signifié son envie de rester un peu dans le Forez. Le prêt convenu avec Arsenal lui a permis de rester une saison de plus, mais cette vente correspondait à une volonté des dirigeants, à un impératif pour eux de renflouer les caisses.

Puel veut à tout prix le garder

Si l’ASSE est l’un des rares clubs de L1 à présenter des comptes à l’équilibre à la DNCG depuis dix ans, ce dont se félicitent ses présidents, les temps sont devenus plus durs. La masse salariale a flambé depuis le passage de Jean-Louis Gasset, le budget de cette saison, supérieur à 100 M€, est historique, et il a déjà fallu souscrire un emprunt de 25 M€ il y a un an et demi. Mais la crise actuelle va fortement fragiliser les clubs et l’ASSE va être l’un des plus touchés. Le chômage partiel a été instauré et les dirigeants envisagent un nouveau prêt : le PGE, garanti à 90% par l’Etat, devrait mettre un peu de beurre dans les épinards, mais le club forézien devra également vendre cet été. Et au sein de son effectif pléthorique (50 joueurs sous contrat professionnel), l’élément le plus bankable se nomme sans doute, aujourd’hui, Wesley Fofana.

Le club l’a prolongé… pour mieux le vendre ?

A 19 ans, le défenseur incarne l’avenir. Claude Puel en a fait un titulaire et il compte d’autant plus sur lui pour reconstruire que Saliba ne sera plus là la saison prochaine et que Loïc Perrin, en fin de contrat, devrait raccrocher les crampons. Avant celle de Charles Abi hier, les dirigeants ont annoncé mercredi la prolongation du Marseillais jusqu’en 2024. « Je suis bien ici, le coach me fait confiance, je suis dans mon club formateur, là où j’ai tout fait. Je ne me voyais pas ailleurs. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans le foot mais je suis Stéphanois à 100 % », a soutenu Fofana. « Il a un très gros potentiel. J’espère qu’il restera dans la durée avec nous. C’est un joueur qui vient du club. Il sait qu’il a encore des paliers à passer. Nos désirs sont partagés », avait quant à lui expliqué Puel avant le confinement.

Des clubs étrangers frappent déjà à la porte

Mais depuis, le Covid-19 est passé par là, avec des conséquences financières qui feraient, selon nos informations, que la vente du défenseur est envisagée en haut lieu. Everton, le Milan AC, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et l’ AS Monaco seraient à l’affût. Comme l’a révélé le site Planet Football, Fofana est le joueur de moins de 21 ans qui a réussi le plus d’interceptions par match cette saison (2,6). Le Stéphanois devance le défenseur argentin du Genoa Cristian Romero (2,4) et le milieu de terrain anglais de West Ham Declan Rice (2,1). Sur le marché des transferts, sa valeur dépasse désormais les 10 M€. Une rareté, chez les Verts…