ASSE – Mercato : un détail freine le départ de Loïs Diony

Loïs Diony (27 ans), qui plaît en Belgique à Anderlecht et au Club Brugge, ne quittera pas l’ASSE si facilement au cours du mercato hivernal. Les Verts sont gourmands.

Loïs Diony a encore la cote. En dépit de deux années et demi très compliquées, marquées notamment par une première saison à l’AS Saint-Etienne terminée avec un zéro pointé en termes de but (il avait été prêté à Bristol en janvier), l’attaquant de 27 ans a des courtisans sur le marché des transferts.

La presse belge a fait état d’un intérêt du Club Bruges il y a quelques jours. Ce samedi, elle a remis le couvert avec un club encore plus prestigieux que celui de la Venise du Nord : le RSC Anderlecht ! Le club le plus titré du plat pays vit une saison assez difficile. Alors que Vincent Kompany avait fait son retour dans un rôle de manager-joueur, rien n’a marché comme prévu. Le défenseur central a fait venir Samir Nasri, par exemple, mais les résultats sont très décevants.

L’ASSE aimerait un transfert sec pour Diony

Les Mauves sont actuellement 9es, après avoir inscrit 24 buts en 21 journées. Ils lorgneraient donc Diony, 8 buts en 55 matches avec les Verts, pour remédier à leurs carences offensives. Un détail ralentit toutefois les discussions entre les deux clubs. Selon France Football, les Belges souhaitent un prêt gratuit sans option d’achat obligatoire, ce qui ne correspond pas aux attentes des dirigeants stéphanois. Les Verts espèrent un transfert sec ou un prêt avec option d’achat.