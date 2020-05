ASSE – Mercato : deux indésirables prêts à faciliter la vie de Puel ?

true

Mis au placard par Claude Puel à l’ASSE, Léo Lacroix (28 ans) est prêt à revenir à Hambourg. Un autre indésirable pourrait aussi faire ses valises.

L’ASSE vient d’entériner son maintien en Ligue 1. Les Verts ont ainsi tiré un trait sur un exercice qui ne restera pas dans les annales, où ils auront longtemps flirté avec la zone rouge. Le pire est donc évité pour le club ligérien, qui a tout intérêt à réussir son mercato s’il veut être plus compétitif en 2020-2021.

Pour l’heure, un premier dossier pourrait bouger. En fin de contrat à l’ASSE, Léo Lacroix n’aura joué que trois matches à domicile avec la réserve cette saison et ne sera pas retenu par les Verts. Le défenseur central suisse, sur qui ne compte pas Claude Puel, semble intéressé par un retour à Hambourg.

« Si le club s’intéresse à moi, oui pourquoi pas »

« Je sors d’une année très compliquée sur le plan sportif mais je m’y attendais et j’étais prêt mentalement, a expliqué Lacroix sur le compte twitter Hambourg SV. Maintenant, l’objectif c’est de rejoindre un club où je vais pouvoir retrouver toutes mes sensations, faire une bonne préparation et c’est reparti ! Si le HSV me rappelle, est-ce qu’on pourrait me revoir sous ce maillot ? Bonne question, mais je pense que si le club s’intéresse à moi, oui pourquoi pas, je ne ferme pas la porte en tout cas. »

Autre indésirable qui pourrait claquer la porte de l’ASSE cet été : Alexandros Katranis. Selon une information relayée par Peuple Vert, l’AEK Athènes serait intéressé par le profil du défenseur grec, prêté à l’Atromitos.