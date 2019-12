ASSE – Mercato : un nouvel attaquant supervisé… au cas où ?

false

Brillant sous les couleurs de Saint-Gall, l’attaquant Cédric Itten (22 ans) serait marqué à la culotte par l’AS Saint-Etienne.



Si Claude Puel a fermé la porte aux arrivées, annonçant que les caisses de l’AS Saint-Etienne étaient vides et qu’il souhaitait avant tout un dégraissage, les équipes de recrutement du club restent malgré tout en veille… Et lorgne du côté de la Super League suisse ces derniers temps.

Itten a été supervisé face à Zurich

Déjà tenté par le buteur des Young Boys de Berne Jean-Pierre Nsame, les Verts suivent, selon le 10 sport le surprenant buteur de Saint-Gall, Cédric Itten (22 ans). Jeune international helvète (2 capes), Itten affiche des statistiques très intéressantes en sélection (déjà 3 buts) comme en club (20 buts en 30 matches en 2018, déjà 8 buts en 17 matches cette saison).

D’après le site internet, l’ASSE l’a récemment supervisé lors du match face au FC Zurich. Formé au FC Bâle, Cédric Itten est sous contrat avec Saint-Gall jusqu’en juin 2021 et estimé à 1,25 M€ par le site allemand Transfermarkt.