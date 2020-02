ASSE – Mercato : un nouveau duo aux commandes du recrutement estival ?

true

L’ASSE prépare sa révolution. L’Équipe confirme que Xavier Thuilot a reçu David Wantier pour lui indiquer sa volonté de mettre fin à leur collaboration dans un avenir proche.

En attendant, le duo Puel-Thuilot n’aurait pas encore déniché son successeur pour prendre en charge la cellule recrutement des Verts. Gérard Bonneau (65 ans) arriverait en pole position et se serait déjà entretenu avec Thuilot et Roland Romeyer pour le poste. L’affaire est toutefois loin d’être ficelée puisque l’ancien cador de l’OL est au Servette Genève. Il reste froid et en attente d’un coup de fil de Puel.

Un ticket Puel – Thuilot en première ligne ?

Si cette piste alléchante venait à se refermer, le recours de l’ASSE en matière de recrutement pourrait se résumer à un duo Puel – Thuilot ! Alors qu’ils voulaient sortir Wantier sitôt ce mercato d’hiver fermé, pour s’atteler dès le mois de mars aux contours de l’équipe de la saison prochaine, Puel et Thuilot pourraient se retrouver, seuls, aux commandes du marché des transferts, explique le quotidien sportif. Il s’agit d’une éventualité qui est, à cette heure, impossible d’ignorer. » Déjà membres du directoire de l’ASSE, les deux hommes auraient alors un pouvoir dominant en interne.