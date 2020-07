ASSE – Mercato : un poids lourd anglais va faire monter les enchères pour Wesley Fofana !

true

Wesley Fofana, le défenseur central de l’ASSE, risque de devenir l’un des gros enjeux du Mercato des Verts. Car les convoitises se multiplient.

Si Wesley Fofana avait encore besoin de démontrer son talent très prometteur aux yeux des grands clubs étrangers, le défenseur de l’ASSE ne s’est pas loupé hier soir au Stade de France. Le défenseur des Verts a sans doute été le meilleur joueur de champ lors de la victoire du PSG, démontrant une maturité impressionnante pour stopper les stars parisiennes.

Une performance qui n’a pas pu échapper à ses courtisans qui se font de plus en plus nombreux. On sait depuis quelques temps déjà que le Milan AC est passé à l’action de manière concrète avec une proposition à 18 millions refusée par les Verts. Mais FootMercato annonce ce samedi que Leicester aurait informé le clan Fofana son arrivée dans le dossier. « Une première offre proche de 20 M€ pourrait rapidement émaner de la direction de Leicester », annonce le site.

🚨 Info : Révélé par @MohamedTERParis, la piste Wesley Fofana reste active à l’@acmilan. L’ASSE a refusé une première offre du club lombard. En Angleterre, @LCFC a fait savoir à l’entourage du joueur, qu’ils allaient passer concrètement à l’offensive.https://t.co/yRChpjLnQ4 — Santi’ FM (@Santi_J_FM) July 25, 2020

Que faire si les enchères continuent de grimper ?

Alors que le Mercato n’a même pas officiellement démarré dans les autres grands championnats, les enchères montent donc déjà pour Fofana. Pas une bonne nouvelle pour Claude Puel qui a déjà prévenu ses dirigeants que sa volonté absolue étaient de conserver le joueur. Problème, les dirigeants pourront-ils continuer à satisfaire leur coach si une proposition encore plus importante arrivait dans les bureaux ? Ce feuilleton n’en est qu’à ses débuts…