ASSE – Mercato : un pont d’or annoncé pour Fofana !

true

L’ASSE pourrait recevoir prochainement une offre de 30 M€ pour Wesley Fofana, son jeune défenseur…

L’info vient de Fabrice Hawkins, journaliste pour Radio France. Selon la source, le RB Leipzig est en passe de formuler une offre de 30 M€ pour Wesley Fofana, le défenseur de l’ASSE. Le club allemand suit le natif de Marseille de longue date mais l’ampleur de la proposition annoncée a tout de même de quoi surprendre, surtout en ces temps de crise sanitaire et économique. Leipzig s’apprête toutefois à vendre le très convoité Dayot Upamecano, qui dispose d’un bon de sortie et est notamment dans le viseur du Real Madrid et Manchester United. Fofana serait donc ciblé pour le remplacer.

🚨⚽️ Le RB Leipzig va faire une offre de près de 30 M€ pour Wesley #Fofana. Le club allemand est le plus insistant dans ce dossier. Pour le moment, pas de contact entre Saint-Étienne et Arsenal en vue d’un éventuel transfert du défenseur de 19 ans. #Leipzig #ASSE #Arsenal pic.twitter.com/jUBLQvGpPp — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 25, 2020

Le joueur ne rêve que d’Angleterre

Selon nos informations, le défenseur stéphanois, récemment prolongé jusqu’en 2024, n’a pas envie de quitter le Forez dès cet été. Et sa destination privilégiée, en cas de transfert, est l’Angleterre, où Arsenal et Everton le convoitent. Le joueur déniché par Rafik Allaf, ex recruteur des Verts viré par le club forézien l’an dernier, était allé visiter les installations du Milan AC cet hiver, mais il n’a plus eu de nouvelles du club lombard depuis plusieurs mois.