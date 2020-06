ASSE – Mercato : un premier dossier cher à Puel officialisé en milieu de semaine

true

Trois mois après son dernier match, le Stade Brestois retrouve son centre d’entraînement ce matin, à huis clos. Les joueurs et les membres du staff ont rendez-vous dans la matinée pour passer un test au Covid-19. Les Brestois sont attendus à 9 heures pour un test PCR, celui avec prélèvement nasal.

En cas de résultat positif dans la soirée, la personne infectée sera placée en quatorzaine et ne participera pas à la première séance sur les terrains, prévue le lendemain à partir de 10 heures. Olivier Dall’Oglio, tiendra sa première conférence de presse cet après-midi, avant que Grégory Lorenzi ne fasse un point sur le mercato.

Lorenzi en dira plus cet après-midi

Selon L’Équipe, le directeur sportif du Stade Brestois n’annoncera pas officiellement les arrivées du milieu offensif Franck Honorat (ASSE) et du milieu Romain Faivre (AS Monaco). Celles-ci interviendront en milieu de semaine. Les deux joueurs devraient toutefois être présents pour la reprise, en compagnie de Jérémy Le Douaron (Saint-Brieuc, ex-N2), seule recrue à ce jour. Ludovic Baal devrait aussi être là. Le latéral s’est mis d’accord pour prolonger d’un an, le mois dernier. En revanche, aucun autre joueur en fin de contrat n’est attendu (Autret et Court n’ont pas encore signé dans un autre club).