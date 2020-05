ASSE – Mercato : un prétendant anglais pour Denis Bouanga ?

false

Si l’on se fie à une information donnée par un quotidien anglais, l’attaquant gabonais de l’ASSE, Denis Bouanga, serait suivi par Everton.

Ça continue et ça ne devrait pas s’arrêter. Ainsi, Denis Bouanga, l’attaquant de l’ASSE, auteur d’une saison remarquée sous le maillot Vert, ne manquerait pas de courtisans en vue du Mercato estival qui s’annonce. Que ce soit en France et, désormais en Europe.

Après l’intérêt supposé du LOSC, et même du Stade Rennais, qui se devait de formuler une offre (toujours par arrivée dans le Forez), voici qu’un club anglais serait apparu dans le dossier. Il s’agit d’Everton, entraîné par un certain Carlo Ancelotti. L’information est donnée depuis dimanche par le quotidien anglais, The Daily Mirror, qui, curieusement, annonce même un montant sorti d’on ne sait ou pour le Gabonais : 8 millions de livres.

Denis Bouanga, au même titre que le défenseur central Wesley Fofana, fait partie des joueurs « bankables » de l’ASSE, susceptible de rapporter quelques millions d’euros bienvenus au club du Forez. A suivre.