ASSE – Mercato : un produit des Girondins n’a pas fait rêver longtemps les Verts

true

Ces dernières heures, un nouveau nom est revenu du côté de l’ASSE en la personne d’Adam Ounas. Mais ce dossier devrait vite être refermé.

C’est un Mercato partagé entre austérité et prime à la jeunesse qui est au programme du côté de l’ASSE cet été. Claude Puel espère renouveler une grande partie de son effectif en recrutant des jeunes joueurs qu’il pourra façonner par la suite.

Dans cette optique, la dernière piste qui a circulé ces dernières heures avait de quoi séduire. Adam Ounas, formé aux Girondins et dont le prêt à Nice en provenance de Naples n’a pas été prolongé, a un profil intéressant. Jeune (23 ans) et disposant d’une certaine expérience de la Ligue 1, l’international algérien ne devrait en prime pas être retenu par Naples cet été.

Mais cette piste n’a pas eu l’occasion de susciter l’intérêt des supporters stéphanois bien longtemps. Sur son live Twitch hier soir, le journaliste Manu Lonjon a clairement éteint ce dossier. « C’est absolument impossible pour Saint-Etienne », a déclaré le journaliste avant de poursuivre. « Adam Ounas avait une option d’achat à plus de 20M€ à Nice je crois. Il a un salaire qui ferait de lui le plus élevé de Saint-Etienne. Donc ce n’est pas du tout le profil. En plus, ce n’est pas à ce poste qu’ils ont le plus besoin de recruter », a estimé Manu Lonjon.