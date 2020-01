ASSE – Mercato : un tout nouveau courtisan de Loïs Diony est démasqué 

true

Le départ de Robert Beric (28 ans) est imminent à l’ASSE. Dans son édition du jour, Le Progrès assure que l’attaquant slovène a passé jeudi une troisième matinée consécutive à L’Etrat sans s’entraîner avec le groupe. Son transfert à Chicago devrait être bouclé dans le week-end et laissera des traces dans le vestiaire, où il est très apprécié. Au niveau du mercato, ce départ pourrait aussi être suivi d’effet.

Robert #Beric était aimé de tout le vestiaire stéphanois. Rarement un joueur aura reçu autant d’hommages à son départ, que ce soit de la part des joueurs ou de ses supporters. Le chouchou du peuple vert ne va pas que manquer sur le terrain… C’était bien plus que ça #ASSE pic.twitter.com/1xFuzEYy2S — Macky Diong (@MackyDIONG) January 16, 2020

« On sait que le mercato d’hiver n’est pas la période la plus simple, explique dans Le Progrès le responsable de la cellule recrutement David Wantier. La plupart des clubs ont validé leur budget et il faut débloquer des fonds pour investir. Moi, je suis au service du club et de l’institution, mais on envoie personne dehors. Pour l’instant, on en est au stade des discussions. » Ce même Wantier a glissé que le mercato pourrait s’animer la semaine prochaine à l’ASSE.

Alanyaspor, sixième du championnat turc

Le prochain départ pourrait ainsi se nommer Loïs Diony. L’attaquant des Verts, qui avait failli se faire prêter à Besiktas au dernier mercato estival, suscite (comme évoqué hier soir) l’intérêt d’un autre club turc. Mohamed Toubache-Ter indique qu’il s’agit d’Alanyaspor, classé actuellement à la 6e place de Süper Lig. Un intérêt a été marqué, sans offre ferme pour l’instant. Pour mémoire, deux clubs belges sont aussi sur les rangs.