ASSE – Mercato : une clause complique déjà le départ de Yann M’Vila

Sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2022, Yann M’Vila (29 ans) fait partie des joueurs susceptibles de quitter les Verts lors du Mercato d’hiver. Au club, personne ne s’opposera au départ de l’ancien Rennais si une offre digne de ce nom venait à tomber.

50% du transfert ira dans les poches du joueur

Selon « Le Progrès » de ce vendredi, plusieurs clubs de seconde moitié de Premier League s’intéressent aux services de Yann M’Vila et pourraient formuler une offre dans les prochains jours. Reste que, sur ce dossier, un paramètre pourrait bien compliquer le deal.

En effet, le site evect assure qu’au moment de son arrivée en provenance du Rubin Kazan, M’Vila avait négocié et obtenu de ses dirigeants une clause lui permettant de récupérer 50% sur le montant de son futur transfert.

M’Vila pas si motivé que ça à partir maintenant

Dans cette histoire de gros sous, l’Amiénois – dont la cote n’est pas au summum actuellement – pourrait être tenté par six mois supplémentaires dans le Forez pour revenir dans le coup après six mois compliqués et négocier un deal plus juteux. Proche de l’entourage de Yann M’Vila, Manu Lonjon affirme d’ailleurs que le milieu de terrain n’a « absolument pas » l’intention de quitter les Verts et assure qu’il n’y a « aucune discussion en cours » en ce sens.

Le poker menteur autour de l’avenir du milieu de terrain a donc démarré. Seule certitude, M’Vila est encore et toujours malade depuis la reprise…