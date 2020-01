ASSE – Mercato : une pépite offensive a prolongé son contrat

true

Les grandes manœuvres ont débuté à l’AS Saint-Etienne, où Claude Puel fait le ménage au sein d’un effectif vieillissant. Au niveau des attaquants, Robert Beric a déjà été envoyé aux Etats-Unis, du côté de Chicago, et Loïs Diony devrait suivre d’ici le 31 janvier, que ce soit en Belgique ou en Turquie.

L’entraîneur des Verts semble beaucoup compter sur Charles Abi, auteur de son premier but chez les pros samedi dernier contre le Paris FC (3-2) en Coupe de France, mais aussi sur Arnaud Nordin. Et il apprécie visiblement aussi le jeune Edmilson Correia, qu’il a titularisé pour la première fois contre Nîmes (2-1) en Coupe de la Ligue mi-décembre, avec un but du Bissau-Guinéen à la clef.

Edmilson (#ASSE) a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2022. Joueur apprécié par Claude Puel #rmclive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) 21 janvier 2020

Selon le journaliste de RMC Loïc Tanzi, l’ASSE aurait prolongé le contrat d’Edmilson jusqu’en 2022. Une belle récompense pour un joueur aussi jeune (19 ans), arrivé il y a à peine six mois dans le Forez.