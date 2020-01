ASSE – Mercato : une piste encore plus prestigieuse que le Club Bruges pour Loïs Diony !

true

En manque de temps de jeu à l’ASSE, où il en est à deux années et demi très décevantes, l’attaquant Loïs Diony figurerait dans les petits papiers du RSC Anderlecht !

En dépit de deux années et demi très compliquées, marquées notamment par une première saison à l’AS Saint-Etienne terminée avec un zéro pointé en termes de but (il avait été prêté à Bristol en janvier), Loïs Diony a des courtisans sur le marché des transferts. Car il est désormais bien décidé à aller voir ailleurs, conscient qu’il n’a pas les faveurs de Claude Puel.

La presse belge a fait état d’un intérêt du Club Bruges il y a quelques jours. Ce samedi, elle remet le couvert avec un club encore plus prestigieux que celui de la Venise du Nord : le RSC Anderlecht ! Le club le plus titré du plat pays vit une saison assez difficile. Alors que Vincent Kompany avait fait son retour dans un rôle de manager-joueur, rien n’a marché comme prévu.

Le défenseur central a fait venir Samir Nasri, par exemple, mais les résultats sont très décevants. Les Mauves sont actuellement 9es, après avoir inscrit 24 buts en 21 journées. Ils lorgneraient donc Diony, 8 buts en 55 matches avec les Verts, pour remédier à leurs carences offensives…