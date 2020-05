ASSE – Mercato : une première offre pour Angelo Fulgini (SCO d’Angers) ?

true

L’AS Saint-Etienne aurait formulé une première offre de transfert au SCO d’Angers pour son milieu de terrain Angelo Fulgini (23 ans).

Hier, le journaliste Manu Lonjon assurait que l’AS Saint-Etienne avait supervisé Angelo Fulgini mais qu’elle avait décidé de ne pas passer à l’offensive pour le milieu de terrain du SCO d’Angers. Une information démentie par Ouest France dans son édition du jour puisque le quotidien régional affirme que les Verts ont même fait une offre au club d’Anjou !

Selon Transfermarkt, la cote du joueur de 23 ans serait de 4 M€. Cela semble élevé pour un élément en fin de contrat dans un an mais surtout pour une ASSE qui ne semble plus avoir les moyens de dépenser plus de 5 M€ pour un joueur, comme l’a fait savoir son manager, Claude Puel.

Qui croire entre Lonjon et Ouest France ? La seule certitude, c’est que le chantier sera important pour l’ASSE au milieu de terrain cet été puisque Yann M’Vila est poussé vers la sortie, qu’a déjà empruntée Jean-Eudes Aholou, retourné à l’AS Monaco. Puel aimerait prolonger Yohan Cabaye mais se heurte à des considérations financières.