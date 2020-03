ASSE – Mercato : une séduisante porte de sortie en L1 pour Ruffier ? 

true

On a longtemps cru que Jean-Louis Gasset quitterait l’ASSE pour rebondir au Montpellier HSC. Il n’en fut rien. L’ancien entraîneur de l’ASSE a claqué la porte des Verts pour prendre du repos loin du monde du ballon rond.

Une autre figure de l’ASSE pourrait rattraper le coup auprès du club héraultais : Stéphane Ruffier. Plus en odeur de sainteté avec Claude Puel, qui lui préfère désormais Jessy Moulin, le Basque (33 ans) pourrait rebondir du côté de la Paillade au mercato. Avant de songer à cette option, le MHSC entend tout de même privilégier Geronimo Rulli. Prêté par la Real Sociedad avec option d’achat, le gardien de 27 ans donne entière satisfaction à Laurent Nicollin espère boucler son transfert définitif.

Ruffier en plan B du MHSC au mercato

« Dès la semaine prochaine, on va rencontrer son agent pour lui faire une proposition financière car on ne peut pas lui donner le même salaire qu’à la Real Sociedad, a annoncé le président montpelliérain au Midi Libre. S’il l’accepte, et s’il veut rester, on ira ensuite rendre visite au club espagnol pour trouver un accord et négocier à la baisse l’option d’achat. Pour l’heure, je ne peux pas lever l’option à 11 M€. Quand on vise un bon gardien, on est dans une fourchette de 6 à 12 M€. » En cas d’échec, le MHSC mettra donc toutes ses billes sur Ruffier.