ASSE – Mercato : une tendance claire se dessine pour Vagner Dias

Dans le mano-à-mano français entre Brest et Metz, ce sont les Lorrains qui tiendraient la corde pour Vagner Dias (ASSE, 24 ans).

Il est assez peu probable que le Stade Brestois ne parvienne à faire coup double à l’AS Saint-Etienne. Si Franck Honorat est bel et bien ok et sera présenté la semaine prochaine en Bretagne, Vagner Dias est en train de prendre une autre voie.

Prêté à l’AS Nancy-Lorraine depuis un an et demi, le Cap-verdien de 24 ans ne restera probablement pas à l’ASSE (même si Claude Puel souhaite d’abord le voir à l’oeuvre avant de valider son départ) mais il ne devrait pas prendre la direction de la Bretagne… Plutôt du FC Metz qui aurait un temps d’avance sur le dossier selon Manu Lonjon.

Une tendance que confirme la branche brestoise de « Ouest-France », pessimiste sur les chances de Vagner d’évoluer à Francis Le Blé l’an prochain. « Question de prix et de concurrence là aussi », dixit le média local. Pour rappel, l’ASSE attend à minima 5 M€ pour Vagner Dias. Pour l’heure, la meilleure offre est grenat mais n’atteint pas le prix de regard (aux alentours de 3 M€).