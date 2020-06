ASSE – Mercato : « viré », « touriste », quand Ruffier provoque une surchauffe…

true

Stéphane Ruffier, le gardien de l’ASSE, aurait été viré du club et n’y serait plus qu’en simple touriste. Selon Gilles Favard, néanmoins…

C’est chez lui une habitude. S’emporter et écrire, parfois, de saisissantes contre-vérités sur son compte twitter. On parle ici de Gilles Favard, habitué des plateaux de la chaîne l’Equipe, et qui tente de s’immiscer dans la course aux infos mercato. Pas de scoop, cette fois, sur l’ASSE, mais une étrange interprétation des faits.

Ainsi, hier, une fois que le départ de Fabrice Grange, entraîneur des gardiens des Verts, était acte, Favard s’est épanché sur les réseaux sociaux. Au sujet de Stéphane Ruffier. Avec cette première phrase : « Après Ruffier ASSE vire son entraineur des gardiens. » Ce qui, logiquement, a poussé certains supporters des Verts à poser la question suivante à Favard : « Ruffier n est plus stéphanois ??? »

Il n’en fallait guère plus au consultant pour en remettre une couche. Toujours dans le même style. « En touriste. » L’intéressé appréciera…