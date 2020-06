ASSE – Mercato : Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz font débat chez les Verts

true

L’ASSE doit-elle conserver Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz ? C’est la question que nous avons posée à 8 supporters stéphanois. Voici leurs réponses.

Christophe, Villars



»Pour moi, il est essentiel de conserver Khazri. Malgré les difficultés rencontrées cette saison, il fait partie des cadres de l’équipe. À 29 ans, il a encore de beaux jours devant lui… On l’a d’ailleurs bien vu l’année dernière avec ses 13 buts inscrits en Ligue 1. Tout le monde était là pour le soutenir mais cette saison il a été critiqué, au même titre que Boudebouz qui est arrivé pour remplacer, Rémy Cabella, une lourde tâche. Même s’il n’a pas été au niveau attendu, c’est grâce à lui qu’on va en finale de la Coupe de France et rien que pour ça, on peut lui laisser une seconde chance. »

Florent, Andrézieux-Bouthéon



»Il faut conserver les deux ! L’ASSE a besoin de s’appuyer sur des joueurs possédant une grande qualité technique et qui ont l’expérience de la Ligue 1 pour encadrer tous les jeunes qui vont constituer le groupe professionnel la saison prochaine. De plus, je suis persuadé que Khazri et Boudebouz reviendront avec l’esprit revanchard car ce sont des champions. Ils ne resteront pas sur un échec. »

Thomas, Valence (26)

»Il faut garder Wahbi Khazri ! C’est un joueur de très grande qualité. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, n’oublions pas que c’était notre meilleur buteur la saison passée. Je pense que Ghislain Printant aurait dû le ménager un peu plus en début de saison, quand il est revenu de la CAN. Je suis persuadé qu’il peut refaire une saison à plus de 10 buts. Concernant Boudebouz, je suis un peu plus partagé. C’est un joueur qui est au-dessus de la moyenne techniquement mais malheureusement, il n’a pas su remplacer Cabella malgré un temps de jeu assez conséquent… Ça m’étonnerait qu’il retrouve son niveau qu’il avait à Sochaux et Montpellier. »

Yoel, Saint-Maurice-l’Exil (38)

»L’ASSE doit conserver Khazri. C’est un très bon joueur. Je l’aime bien, il a une bonne mentalité, sauf pour les cartons jaunes inutiles qu’il prend lorsqu’il s’énerve envers les arbitres. Par contre pour Boudebouz, à part son but en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes et sa passe décisive dans le derby, on ne l’a pas vu de la saison. Je ne crois pas qu’il puisse retrouver son niveau d’avant. »

Enzo, Saint-Denis-de-Cabanne



»Il faudrait garder les deux. Khazri a fait une superbe saison l’année dernière. Pour cette saison, il faut prendre en compte qu’il est allé jusqu’en demi-finale de la CAN. Et il n’a même pas vraiment eu le temps de se reposer qu’il était déjà de retour en L1, à Dijon ! Boudebouz est très bon joueur, très technique mais il joue trop souvent vers l’arrière. Après, il n’a pas pu véritablement s’exprimer cette saison. Maintenant qu’il connait mieux le contexte stéphanois, il devrait pouvoir apporter plus. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban (07)

»Je suis favorable à ce que le club garde Khazri. Certes, depuis son arrivée à l’ASSE, il a des statistiques en dents de scie, mais il demeure un attaquant de grande qualité. Par contre, il faut arrêter de le faire jouer en pointe, ce n’est pas un avant-centre ! Je souhaite également que Boudebouz reste à »Sainté » la saison prochaine. Il n’avait pas beaucoup joué en Espagne et cela s’est ressenti, mais son but contre Rennes lui a fait beaucoup de bien. »

Antoine, Furiani (2B)

»Les Verts doivent conserver Khazri et Boudebouz. Mais je ne pense pas que ces deux joueurs soient très appréciés par Claude Puel… S’ils ne rentrent pas dans les plans du coach, il serait préférable de les vendre, même si ce sont deux joueurs que j’apprécie beaucoup depuis leur passage à Bastia. »

Sami, Saint-Étienne

»Le club doit tout faire pour garder Khazri et ce serait bien de laisser une seconde chance à Boudebouz. Je pense que l’arrêt forcé de la Ligue 1 a fait du bien à Khazri et je suis certain que l’on n’a pas encore vu le vrai Boudebouz. »