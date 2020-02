ASSE – Mercato : Wantier et Friio, premiers fusibles d’une longue série ?

true

Xavier Thuilot est enfin sorti du silence. Le directeur général de l’ASSE a tenu à repousser un vent de panique généré par les mauvais résultats sportifs des Verts.

Après David Wantier hier, c’est David Friio qui a été reçu ce matin. Mêmes motifs, mêmes punitions.

Et c’est pas fini …. https://t.co/DoEQoT68tW — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) February 19, 2020

« Avec Claude, on a une lucidité due à notre expérience qui fait qu’il n’y a pas de panique mais qu’il y a quand même une vigilance à avoir, a-t-il affirmé dans Le Progrès. Seizième, ce n’est pas forcément la place à laquelle on s’attend. Dans ces moments-là, on a besoin d’être très proche du sportif, de montrer de l’empathie, de la bienveillance pour ne pas ajouter de la pression à la pression. Individuellement, les joueurs n’ont pas intérêt à être dans une équipe qui perd et collectivement, c’est pareil. Je ne suis pas inquiet sur leur engagement. »

La purge est loin d’être terminée à l’ASSE

Les engagements de David Wantier et David Friio, eux, sont plus indécis. Aux dernières nouvelles, les deux experts du Mercato seront congédiés sous peu par la direction de l’ASSE. Il s’agira même de premiers fusibles d’une longue liste de départs. « Après David Wantier, c’est David Friio qui a été reçu ce matin. Mêmes motifs, mêmes punitions. Et c’est pas fini », a laissé entendre Manu Lonjon sur son compte Twitter. L’Équipe confirme le « vœu présidentiel de procéder à une profonde purge au sein du club. » Avis aux amateurs.