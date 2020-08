ASSE – Mercato : Wesley Fofana justifie son statut d’intransférable

true

D’après Whoscored, Wesley Fofana (ASSE, 19 ans) figure parmi les meilleurs défenseurs centraux du top 5 européen cette saison.

Claude Puel l’a fait savoir en interne à l’AS Saint-Etienne : le club qui tentera de débaucher Wesley Fofana (19 ans) chez les Verts se fatiguera pour rien et se cassera les dents. A ses dirigeants ouverts aux discussions, le Castrais a appuyé sur le fait de faire de Fofana le patron de sa défense chez les Verts et un élément intransférable. Un choix pas vraiment surprenant vu l’importance du Marseillais dans le projet de reconstruction… Et qui est validé par quelques chiffres précis.

Sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2024 et apparu 24 fois cette saison (2 buts), Wesley Fofana figure également dans le Top 3 des défenseurs de moins de 20 ans les plus performants de la saison 2019-20 selon l’institut de statistiques britannique « Whoscored ».

Le meilleur de la tête et dans les interceptions

Meilleur jeune des cinq grands championnats européen au nombre d’interceptions (2,7 par match), meilleur joueur de tête chez les moins de 24 ans (6,75 duels aériens par match pour 5,19 gagnés), Wesley Fofana s’affiche au troisième rang global en prenant en compte tous les critères qui comptent chez les joueurs défensifs.

C’est simple : seuls l’Espagnol Eric Garcia (Manchester City, 19 ans), courtisé par le FC Barcelone, et le monégasque Benoît Badiashile, affichent un meilleur ratio que le lui.