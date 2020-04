ASSE : Messi, Ronaldo, Thiago Silva, le chaudron…Boudebouz fait ses choix

true

Le milieu de terrain de l’ASSE, Ryad Boudebouz, a donné ses préférences en matière de football. Joueurs, cadors, ambiances, tout y passe.

En période de confinement, on s’occupe comme on peut. Et les footballeurs professionnels n’échappent pas à la règle, eux qui sont tout de même soumis à des exercices physiques donnés par leurs club respectifs. A l’ASSE, Ryad Boudebouz s’est accordé quelques minutes de détente pour disputer, sur twitch, un tournoi FIFA. Au cours duquel il s’est également confié à un ancien joueur professionnel, Ali Mathlouthi.

Il a notamment été question des préférences du milieu de terrain algérien. Entres joueurs, ambiances, et stars venues d’ailleurs. Propos retranscrits par poteauxcarrés.

« Avant d’aller en Espagne, j’étais CR7, mais quand j’ai joué contre Messi, j’ai compris

« Je suis plus Messi que Cristiano. Pour moi Messi est au-dessus. Avant d’aller en Espagne, j’étais CR7, mais quand j’ai joué contre Messi, j’ai compris. Enorme, il est énorme ! C’est injouable. En Ligue 1, le meilleur ? Franchement, j’aimais beaucoup Hatem Ben Arfa. C’est un génie, il est trop fort. Les trois meilleures ambiances de France ? En un Geoffroy-Guichard, ensuite le Vélodrome et après Lens. Le joueur qui m’a inspiré, qui m’a donné envie de jouer, c’est Zizou. Les trois meilleurs défenseurs de L1 ? Thiago Silva, Thiago Silva et Thiago Silva. Il est trop fort, on dirait qu’on est des enfants et qu’il joue avec nous. »