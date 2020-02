ASSE : Metz, l’OM, Epinal, ses objectifs et son avenir… Mathieu Debuchy en dit plus

true

But : Mathieu, est-il vrai qu’au début de votre carrière, quand Claude Puel vous a proposé de devenir défenseur alors que vous étiez milieu de terrain de formation, vous étiez réticent ?

Mathieu DEBUCHY : C’est vrai. C’est normal, ça ne fait pas plaisir de reculer, ce n’est jamais évident. Mais ça s’est plutôt bien passé. Je suis très content de ma carrière au poste d’arrière droit.

Vous venez de fêter vos deux ans à l’ASSE, le 31 janvier…

C’est passé vite. Il y a deux ans, c’est Jean-Louis Gasset qui m’avait appelé. J’étais à Arsenal. J’ai pris la décision de venir et je ne regrette pas. J’ai vécu de bons moments et j’espère qu’il y en aura d’autres.

A 34 ans, vous enchaînez les matches. Vous surprenez-vous ?

Non. Je fais ce qu’il faut. J’optimise la récupération, l’alimentation. Je fais en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour rester performant.

Vous vous voyez jouer encore longtemps ?

On verra. Il me reste un an et demi de contrat. J’espère jouer le plus longtemps possible et prendre encore beaucoup de plaisir sur le terrain.

Et l’après foot, vous y pensez ?

On commence à y penser. Je pense que ce sera dans le foot.

Et dans le Nord ?

Pas forcément. Ce sera selon les opportunités.

Votre famille se plait à Saint-Etienne ?

Elle n’est pas avec moi. Elle est restée sur Lille. Les enfants sont au collège donc on a fait ce choix. Ce n’est pas toujours évident mais cette saison je suis en collocation avec Yohan Cabaye. C’est sympa.

L’ASSE est en ¼ de finale de la Coupe de France. Ça donne des idées ?

On a toujours eu l’objectif de bien figurer dans une des coupes. C’est le cas en Coupe de France. C’est bien. On va aller à Epinal. Ce n’est pas un tirage évident. Cette équipe a sorti Lille, Sochaux. Elle est en pleine confiance.

Si vous vous qualifiez, vous ne serez plus qu’à un match du Stade de France…

ça fait rêver, bien sûr ! J’ai eu la chance de gagner la Coupe de France avec Lille. Je sais les sensations que ça procure. J’espère qu’on aura la chance d’amener le peuple vert au Stade de France, ce serait exceptionnel.

Vous allez à Metz dimanche et derrière il y aura un gros match contre Marseille. Y pensez-vous déjà ?

Non. Chaque chose en son temps. On a un match important à Metz. Ce serait bien de gagner là-bas, de basculer dans la première partie du tableau. Ça ferait du bien. On se sentirait un peu mieux au classement. Je sais que pour les supporters, le match le plus important, c’est Marseille. Mais Metz est très important aussi. Il faut confirmer. Il faut enchaîner. Ce serait la meilleure façon de préparer Marseille.

Un dernier mot sur William Saliba et Wesley Fofana. A 18 et 19 ans, ils vous épatent ?

Ce sont des joueurs de talent. Ils sont jeunes mais ils ont déjà une certaine maturité. Ils sont bien partis. En plus, ils sont entre de bonnes mains avec le coach. Ils sont bien encadrés et ils sont à l’écoute. Tout est réuni pour qu’ils poursuivent leur progression.