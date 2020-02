ASSE : Monnet-Paquet de retour à l’entraînement… et il n’est pas le seul !

true

L’ASSE va mal et donne peu de signes positifs depuis quelques semaines. Ce mercredi, Claude Puel a pourtant pu entrevoir un rayon de lumière apaisant tout droit sorti de l’Étrat. Comme le fait remarquer Le Progrès, Kévin Monnet-Paquet a en effet repris la course sur les terrains d’entraînement après avoir été victime des croisés en début de saison.

Hamouma, Khazri et Monnet-Paquet ensemble à la course, elle est là la bonne nouvelle de la semaine. Les deux premiers n’ont fait qu’une apparition sur quelques tours toutefois. #ASSE pic.twitter.com/8rel6y5l5f — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 19, 2020

L’ancien milieu offensif du FC Lorient (31 ans) n’était pas le seul en piste puisque ses deux compères Romain Hamouma et Wahbi Khazri l’accompagnaient pour « quelques tours » seulement. Il est encore trop tôt pour savoir si Monnet-Paquet va rejouer cette saison.

Ce qui est plus sûr, en revanche, c’est que l’ASSE aura besoin de toutes ses forces vives pour assurer le maintien. Et KMP fait partie de ses soldats les plus fiables.