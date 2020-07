ASSE : Moukoudi est bien de retour pour la finale de Coupe de France !

true

De retour à l’entraînement à l’Etrat, Harold Moukoudi pourrait bien être l’invité surprise de la finale ASSE – PSG.

Faute d’être parvenu à un accord pour conserver William Saliba sur un match supplémentaire, l’AS Saint-Etienne a fait le choix de rapatrier Harold Moukoudi (22 ans), prêté jusqu’à la fin de saison du côté de Middlesbrough (D2 anglaise). Un retour motivé par l’échéance de la finale de Coupe de France face au PSG le 24 juillet.

En conférence de presse et dans des propos rapportés par le « TeessideLive », Neal Warnock a confirmé qu’il s’agissait de la raison du départ prématuré du Français… Et il l’a d’ailleurs regretté : « Nous avons essayé de le récupérer jusqu’à la fin de la saison. Ils ont une finale de coupe et ils le voulaient pour ça. En toute honnêteté, il voulait rester et nous aider mais nous n’avions pas le choix. Nous avons eu la chance de l’avoir pour deux ou trois matchs. Il était juste en train de se mettre en forme ».

Si Harold Moukoudi n’a fait son retour à L’Etrat que lundi, quatre jours après la fermeture du Mercato français, le club nous a bien confirmé que le défenseur était qualifié et donc sélectionnable pour la finale face à Paris. Une solution supplémentaire apportée à Claude Puel alors que Timothée Kolodziejczak n’a toujours pas été gracié par la FFF et que Loïc Perrin a raté le dernier match face à Nice à cause d’une gêne musculaire.